Abfall auf Grünfläche Ärger über Müll nach Grillpartys im Bonner Derletal

Wo Grillen in Bonn erlaubt ist

Grillen kann man an verschiedenen Stellen in Bonn. Die Rheinauen sind etwa beliebt. Dort sind linksrheinisch elf Grillplätze gekennzeichnet und rechtsrheinisch einer. Daneben gibt es einige Grillhütten, die von Vereinen betrieben werden. Auf öffentlichen Grünflächen wie dem Derletal ist Grillen erlaubt, solange man sich an die Regeln hält.

Die Stadt Bonn hat auch aufgelistet, wo das Grillen verboten ist: Dazu zählen Natur- und Landschaftsschutzgebiete sowie Flora-Fauna-Habitat-Gebiete wie die Siegmündung. Auf Spielplätzen, Hundeauslaufwiesen, in Zieranlagen, in Parkanlagen in Dottendorf, Rüngsdorf, Mehlem und Oberkassel sowie im Bad Godesberger Redoutenpark, Am Hölder in Röttgen, an der Baumschulallee in der Weststadt und der Apfelallee auf dem Venusberg. Lagerfeuer darf man grundsätzlich nur auf zugelassenen Zelt- oder Campingplätzen entzünden. Infos auf www.bonn.de/grillen.