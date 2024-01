Journalistin Ahoud Marx-Makram Frühere Korrespondentin schwärmt von Hauptstadtzeit in Bonn

Als Ahoud Marx-Makram 1983 mit ihrem Mann und den beiden Kindern von Heidelberg auf den Brüser Berg zog, hatte die Familie schon einige teils mehrjährige Aufenthalte an verschiedenen Orten Deutschlands hinter sich. „In Bonn begann für mich eine großartige Zeit“, sagt die in Kairo geborene und aufgewachsene Journalistin. Mit dem berufsbedingten Ortswechsel ihres Mannes, der als Offizier der Bundeswehr zum Hardtberg kam, machte sich Marx-Makram schon wenige Jahre später mit einem Pressebüro in Bonn selbstständig.