Workshops und Lesung von Bestseller-Autorin Aktionstag in Bonn im Haus der Natur bringt Kindern Artenvielfalt näher

Hummeln dürften eigentlich gar nicht fliegen können – sie sind zu schwer für ihre Flügel. Hat jedenfalls mal ein Wissenschaftler festgestellt. Aber sie fliegen doch, sogar rückwärts, was viele andere nicht können. Solche physikalischen Wunder passen gut zum zweiten Aktionstag „Biologische Vielfalt – im Wald und Zuhause“, den das Haus der Natur an der Waldau am Samstag veranstaltet. Zum Programm gehört auch die Lesung einer prominenten Kinderbuchautorin: Leiterin Heike Hückesfeld hat Britta Sabbag eingeladen, und sie liest aus „Die kleine Hummel Bommel entdeckt die Wiese“.