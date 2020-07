Im Porträt : Alexander Neuhaus leitet seit Februar die Wache Duisdorf

Freude an der Lehre

Der 56-jährige Alexander Neuhaus hat eine klassische Polizei-Biografie. Von der Schule in die Ausbildung. Erste Praxis-Station, 1984, war die Einsatzhundertschaft Bonn, die ihre Zentrale in der ehemaligen Magnetfarbrik an der Bahnhofstraße hatte. Kannte der gebürtige Dortmunder bis dahin Bundespolitiker und Minister nur aus dem Fernsehen, sah er sie nun aus der Nähe. 1986 wechselte Neuhaus für neun Jahre als Motorradpolizist an die Bornheimer Straße. Nach einer Qualifizierung wurde er Zugtruppführer der Bonner Einsatzhundertschaft. Dann folgten vier Jahre als Fachlehrer im NRW-Bildungszentrum der Polizei in Brühl. Die Lehre hat ihm zugesagt. 17 Jahre war Neuhaus nebenberuflich Dozent für Verkehrsrecht an der FH Köln. Hauptberuflich leitete er zunächst in Ramersdorf und Rheinbach Dienstgruppen, danach in Meckenheim ein Verkehrskommissariat und in Ramersdorf den Verkehrsdienst der Bonner Polizei. Neuhaus wohnt in Meckenheim, ist verheiratet und hat eine Tochter. spj