Partnerschaftskomitee Hardtberg-Villemomble : Alle hoffen auf ein baldiges Wiedersehen

Birgitta Kraus besitzt einen Teller mit dem Wappen der Stadt Villemomble. Ihre privaten Kontakte dorthin hat sie während der Pandemie gepflegt. Foto: Stefan Knopp/Stefan (FM) Knopp

Hardtberg Die Partnerschaft mit Villemomble wurde vor 55 Jahren offiziell besiegelt. Wegen Corona war der Kontakt zwischen den Hardtbergern und den Franzosen in den letzten beiden Jahren stark eingeschränkt. Das soll sich nun aber ändern.



Von Gabriele Immenkeppel

Feste Freundschaften haben sich längst gebildet, auf den engen Kontakt mit Vereinen, Musikgruppen, Kirchengemeinden und Schulen will niemand dies- und jenseits der Grenze mehr verzichten. Die Corona-Pandemie verlangte dem Partnerschaftskomitee Hardtberg-Villemomble jedoch einiges ab. Auch wenn der persönliche Kontakt in den vergangenen zwei Jahren deutlich eingeschränkt war, geben die derzeit versprochenen Lockerungen Grund zur Freude. „Ich bin zuversichtlich, dass es bald wieder persönliche Begegnungen geben wird“, sagt Birgitta Kraus, Vorsitzende des Komitees.

Gemeinsam mit der Bezirksverwaltungsstelle hat sie bereits erste Ideen. Denn schließlich gibt es in diesem Jahr ein Jubiläum zu feiern. Seit nunmehr 55 Jahren besteht die Partnerschaft mit Frankreich: Am 25. Juni 1967 unterzeichneten der damalige Bürgermeister von Villemomble, Senator Robert Calméjane, und der Bürgermeister der Gemeinde Duisdorf, Heinz Knoche, die Partnerschaftsurkunde.

Neuanfang zwischen Deutschland und Frankreich

Die Geschichte des Komitees ist eng mit der politischen Entwicklung in beiden Ländern verbunden. Der Élysée-Vertrag war unterschrieben, mit einem demonstrativen Händeschütteln besiegelten Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle am 22. Januar 1963 das Ende der jahrelangen Erbfeindschaft und markierten einen Neuanfang zwischen beiden Nationen. Nicht nur wirtschaftlich und politisch wollte man sich wieder annähern. Vielmehr sollten durch Begegnung der Menschen sowie den Austausch von Schülergruppen, Sportsmannschaften und Vereinen Vorurteile sowie Ressentiments abgebaut und neue Freundschaften geschlossen werden, damit aus den ehemaligen Kriegsgegnern Freunde werden.

In Duisdorf wollte man diese neue Ära so schnell wie möglich mit Leben erfüllen und den staatstragenden Worten Taten folgen lassen. Auf Initiative des Verbandes der Heimkehrer Duisdorf und der „Association des Combattants Prisonniers“ wurden bereits in den 1960er Jahren erste Kontakte zwischen Hardtberg und Villemomble geknüpft. Nach der Visite der offiziellen Delegationen war man sich schnell einige: Zwischen beiden Orten sollte eine feste Partnerschaft entstehen – eine Beziehung, die über Jahrzehnte hinweg wuchs und intensiver wurde.

Austauschprogramm startet 1968

In einer feierlichen Zeremonie wurde damals die Pergamenturkunde im Rathaus unterschrieben, am Abend fand ein festliches Konzert statt, an dem neben der Duisdorfer Delegation und den „Villemomblois“ auch der damalige Amtsdirektor Johannes Jansen sowie Bürgermeister Knoche teilnahmen. Das offizielle Austauschprogramm wurde 1968 mit der Begegnung des Helmholtz-Gymnasiums und des Lycée-Clemenceau eröffnet. Heute noch ist der Jugendaustausch das stabilste Fundament der Partnerschaft. Fester Bestandteil und Höhepunkt sind die abwechselnd stattfindenden Bürgerfahrten, die seit 1985 jährlich durchgeführt werden. Bis heute gab es hunderte verschiedene Austauschbegegnungen in den Bereichen Kultur, Sport, Vereine und Schulen, an denen tausende Bürger teilgenommen haben.

Daher sind sich die Organisatoren des Hardtberger Partnerschaftskomitees sicher, dass man nach dem Ende der Pandemie wieder an die engen und tiefen Freundschaften anknüpfen kann. „Wir müssen zwar vorsichtig sein, aber es besteht sicher die Möglichkeit, sich auf Abstand zu begegnen“, so Kraus. Zwar fielen in den vergangenen beiden Jahren die turnusmäßigen Treffen sowohl in Villemomble, als auch im Hardtberg aus, aber: „Ich bin optimistisch, dass wir einen gemeinsamen Weg finden werden, um uns persönlich zu begegnen“, so die Vorsitzende. „Wir werden anlässlich des Jubiläums auf jeden Fall etwas machen“, versichert Kraus. Was genau, das wird noch in Abstimmung mit der Bezirksverwaltungsstelle erarbeitet. In guter Erinnerung sind ihr beispielsweise die Boule-Turniere sowie das Beaujolais-Fest.