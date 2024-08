Lengsdorfer Kirmes 2024 Alpenrock und Schürreskarren

Das Fest „Sankt Petrus in Ketten“ ist zwar seit 1960 nicht mehr Teil des Heiligenkalenders der katholischen Kirche. Aber viele Kirchen sind noch diesem Gedenken an die Gefangenschaft und wundersame Befreiung des Petrus geweiht, auch die Lengsdorfer. Und weil der Festtag früher am 1. August gefeiert wurde, wird rund um diesen Tag auch die Lengsdorfer Kirmes gefeiert. Die ist im letzten Jahr ja auch näher an die Ortskirche herangerückt, was der Ortsfestausschussvorsitzende Christoph Schada als gute Entscheidung ansieht. Deshalb wird die Kirmes an diesem Wochenende wieder auf dem Dorfplatz abgehalten.