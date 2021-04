Sportplatz Hardtberg : American Football auf frischem Kunstrasen

Brüser Berg Die Stadt will den Ascheplatz auf der Sportstätte Hardtberg auf eigene Kosten zum Kunstrasenplatz umbauen. Künftig sollen dort die Gamecocks trainieren. Die Kosten werden auf 1,2 Millionen Euro geschätzt. Unklar ist unterdessen immer noch, was aus der Vereinsheimruine wird.

Genutzt wurde das kleinere Spielfeld am Schulzentrum Hardtberg auch vor Corona-Zeiten eher selten. Zumal der Aschebelag zum Sporttreiben wenig attraktiv und die Anlage in die Jahre gekommen ist. Aus der Politik kam wiederholt die Forderung, auch diesen Platz zu sanieren. Es tat sich jedoch nichts, bis die Gamecocks als Interessenten mit dem Wunsch vorstellig wurden, dort einen Trainingsplatz für American Football einzurichten. Die Planung war vergangenes Jahr eigentlich beschlossene Sache, allerdings kam die Verwaltung mit einem Förderantrag beim Land nicht zum Zuge. Jetzt hat das zuständige Sport- und Bäderamt der Bezirksvertretung Hardtberg einen neuen Vorschlag unterbreitet. Offenbar gibt es finanzielle Reserven im städtischen Haushalt. Der Tennenplatz soll zum Kunstrasenspielfeld für die Gamecocks umgebaut werden: 100 mal 50 Meter, Footballtore, Markierungen. Auch die gelegentliche Nutzung fürs Fußballspielen soll möglich sein.

Mehrkosten durch bessere Ausstattung

Die Gesamtkosten für die Sanierung beziffert die Verwaltung mit rund 1,2 Millionen Euro. Ursprünglich waren die Ausgaben um 13 5000 Euro günstiger geschätzt. Aber jetzt will die Verwaltung mehr in die Ausstattung der Sportanlage investieren. Erforderlich ist ein Austausch des Bodens, der mit weiteren 12 500 Euro zu Buche schlägt. Der Ballfangzaun Richtung Brüser Damm wird von fünf auf acht Meter erhöht. Das kostet 44 000 Euro. Hinzu kommen die Sanierung der Flutlichtanlage und die Umrüstung auf LED-Beleuchtung mit 85 000 Euro sowie einige Kleinigkeiten. Dagegen rechnet die Verwaltung Einsparungen durch eine veränderte Platzentwässerung in Höhe von 60000 Euro. Statt das Wasser in den Kanal einzuleiten, soll es auf der Fläche versickern.