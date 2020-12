Nachbarschaftshilfe : Anlaufstelle für ältere und einsame Menschen

Venusberg Im Jahr 2017 wurde das Projekt der Nachbarschaftshilfe für Ippendorf und den Venusberg gestartet, 2020 begegnet es einer neuen Herausforderung: der Corona-Pandemie. Die benötigten Hilfen sind nicht immer nur materiell, häufig geht es um Gespräche und Aufmerksamkeit.

Seit Beginn der Corona-Pandemie spielt Solidarität innerhalb der Gesellschaft, aber auch in der Nachbarschaft eine noch tragendere Rolle. Viele Menschen haben sich hilfsbereit gezeigt und beispielsweise die Einkäufe für ältere Menschen erledigt. Bei der Nachbarschaftshilfe „Miteinander-Füreinander“ gibt es diese Hilfsbereitschaft nun schon seit ihrer Gründung im Jahre 2017 durch ihre heutige Leiterin Heike Jakob-Bartels. Anlass für die Gründung: Bis 2015 hatte die Gemeinde der evangelischen Auferstehungskirche im Haager Weg auf dem Venusberg eine Schwester, die ältere Menschen im Stadtteil besucht hat. „Nachdem sie in Rente ging, gab es zwei Jahre keine Angebote der Gemeinde für Senioren mehr“, erklärt Jakob-Bartels, die sich gemeinsam mit Gemeindesekretärin Carla Hornberger infolgedessen in der Pflicht sah, zu handeln.

Jakob-Bartels selbst ist Jugendleiterin der Gemeinde, vor drei Jahren hat sie beschlossen, allen Altersgruppen in Ippendorf und auf dem Venusberg zu helfen. „Das sind ja eher Stadtteile der Bildungsbürger, hier gibt es nicht so viele bedürftige oder arme Menschen. Stattdessen gibt es viele Familien sowie ältere, oft einsame Menschen“. Für sie möchte man „eine Anlaufstelle sein“, beispielsweise durch Kinderbetreuung für Familien. Die meisten Anfragen kämen jedoch von oder für Senioren, „die jemanden brauchen, der für sie einkauft, Beihilfeanträge ausfüllt, ihnen am Computer hilft, sie zum Friedhof fährt, mit ihnen spazieren geht oder im Garten hilft“, so die Projektleiterin weiter.