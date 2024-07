Bauarbeiten in Bonn Anwohner kommt wegen Glasfaser-Baustelle nicht in seine Garage

Mehrfache Sperrungen der Grundstückszugänge seien ohne Ankündigung erfolgt, die Komplettsperrungen der Garagenzufahrten ohne entsprechende Hinweise machen für ihn die Nutzung der eigenen Immobilie unmöglich. „Daneben kam es zu erheblichen Behinderungen im Bereich der Hauseingänge. Meine Bitte an die Stadt Bonn, rechtzeitige Informationen über Sperrungen zu veranlassen, blieb unbeantwortet und ohne Ergebnis“, macht er jetzt seinem Ärger Luft. Sprachlos reagiert er indes auf eine Aussage des Presseamts in einem GA-Artikel vom 2.7. (So läuft der Glasfaserausbau in Hardtberg), wonach es gegenwärtig „keinen nennenswerten Beschwerdestand“ gebe. „Das stimmt nicht“, reagiert Kühn auf die Aussage. „Ich habe mich bei der Stadt Bonn und dem Regierungspräsidenten in Köln förmlich beschwert“, berichtet er. Ein weiteres Ärgernis ist für ihn, dass die Beschilderung über ein temporäres Halteverbot während der Bauarbeiten nicht mit dem vorgeschriebenen Vorlauf erfolgt ist. „Wieso gibt es bis heute kein Schild ,Anlieger frei‘ oder ‚Keine Wendemöglichkeit‘ in unserer Straße?“, fragt Kühn außerdem.