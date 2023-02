Anlage in Dransdorf : Arbeiten an ungewöhnlichem Spielplatz beginnen

Dransdorf In Dransdorf haben die Arbeiten an einem neuen Spielplatz begonnen. Für den hat sich die Stadt ein ungewöhnliches Konzept überlegt.

An der Haberstraße haben die Bauarbeiten für einen neuen, ungewöhnlichen Spielplatz begonnen, teilt die Verwaltung in einer Pressemitteilung mit. Darin heißt es: „Es handelt sich um eine besonders naturnahen Kinderspielplatz: Statt traditioneller Spielgeräte gibt es hier zukünftig unter anderem Riesenfindlinge, Baumstämme und Matschmulden, die zum Toben, Ausprobieren und Entdecken der Natur einladen.“ Eigentlich sollte die Anlage schon im Sommer 2022 fertiggestellt werden. So hatte es die Verwaltung jedenfalls in einer Vorlage angekündigt, die die Bezirksvertretung Bonn einstimmig beschloss.