Neues Buch mit Anekdoten : Auf 96 Seiten zu den Wurzeln von Ippendorf

Ippendorf Im zweiten Band der „Anekdoten aus Ippendorf“ lässt der Ortsausschuss wieder viele Alteingesessene mit ihren Geschichten zu Wort kommen. Zahlreiche Geschichten drehen sich um fast vergessene Menschen und ihre Eigenheiten.

Das waren noch Zeiten, als eine Grundschullehrerin an der alten Ippendorfer Schule ihren zutiefst rheinischen Kindern das Hochdeutsche beizubringen versuchte; „Nein, Raymund, es heißt Fünf, nicht Fünnef!“. Oder als Frau M. dort günstig ein Haus erwarb und sich über die reservierte Reaktion der Nachbarn wunderte – das Haus war früher ein „Püffchen“. Und früher sollen im Wasserturm, zu dessen einstigem Standort es diverse „glaubwürdige“ Theorien gibt, unerlaubt Kinder gebadet haben. Tolle Ippendorfer Geschichten, man müsste sie in einem Buch festhalten. Das hat der Ortsauschuss auch getan, schon zum zweiten Mal.

Allerlei Schauergeschichten um die Gruft der Kirche

Man findet zum Beispiel einen Bericht von Georg Fobes, der die Arztpraxis seines Vaters in Ippendorf übernommen hatte. Er wurde in seiner Kindheit als Messdiener öfters von den Mönchen des Franziskanerordens für Gottesdienste in der Kreuzbergkirche herangezogen. „Einmal wurde ich belohnt mit einem Besuch in der Gruft unter der Kirche“, erinnert er sich. In dem unterirdischen Gemäuer, um das sich allerlei Schauergeschichten im Dorf rankten, zeigte man ihm die zum Teil offenen Särge: „Darin lagen mumifizierte Servitenmönche in schwarzem Habit“.