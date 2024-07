Gemeinschaftsprojekt in Bonn Auf der Suche nach hilfsbereiten Nachbarn in Dransdorf

Sehr geholfen habe ihm ein Angebot des Bonner Vereins für Pflege- und Gesundheitsberufe an der Fraunhofer Straße in Dransdorf. Dort wird nämlich nicht nur ausgebildet und geschult, sondern der Verein hat auch zwei Projekte im Stadtteil. Eins heißt Dransdorf Miteinander. Projektleiterin Yvonne Günther erklärt, „das Ziel ist eine gute Versorgung und Teilhabe älterer Menschen. Die Basis bildet ein Netzwerk mit Akteuren und sogenannten Paten aus Dransdorf.“ Auch Andreas Limbach wurde nach der Erfahrung mit seiner Mutter einer der Paten, die im Quartier ein Auge darauf haben, wer dringend Hilfe braucht. Es ist ein Ehrenamt. „Wir Paten können in jedem Fall des Lebens eine Idee vermitteln, wie es weitergeht und haben den Bonner Verein zur Seite.“ Alte Menschen seien eher kontaktscheu und misstrauisch. „Aber zu Nachbarn besteht eine Beziehung. Da trauen sie sich schon eher, zu fragen oder um Hilfe zu bitten als bei Fremden.“ Aus ihrer Erfahrung weiß Yvonne Günther, wie lange es dauern kann, bis beispielsweise die alleinstehende, über 80-jährige Nachbarin sich traute, um Hilfe zu bitten. Vier Jahre hatte sich die Frau abgemüht, wie sich im Nachhinein herausstellte. Nun kommt der Betreuungsdienst des Bonner Vereins regelmäßig zu ihr.