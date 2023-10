Auftritt in der Endenicher Harmonie Zwischen E-Schlagzeug und Hochland-Vampirkrabbe

Jetzt hat die Bühne sie wieder. Sie treten am Mittwochabend gemeinsam in der Endenicher Harmonie bei einer Veranstaltung auf, der sie den Titel „The Scream of the Butterfly“ gegeben haben, nach einer Textzeile aus einem Doors-Song. Es wird ein Abend mit Schlagzeug, Naturbildern und Insekten, der Aufmerksamkeit wecken soll für Dinge, die ein Nischendasein führen – und für den Schrei des Schmetterlings.