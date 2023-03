Ausstellung „Bonn, das Klima und wir“ : Chancen und Risiken liegen dicht beieinander

Die Initiatoren der Ausstellung Ursula Jünger (r.) und Horst Bennemann lassen sich von Paulina Saerbeck (l.) und Sandra Ehrmann das Konzept der Solawi Alfter erklären. Foto: Stefan Knopp

Lessenich Die Schau „Bonn, das Klima und wir“ stellt bis 5. Mai im Rathaus Hardtberg Initiativen vor, die sich nachhaltig für den Klimaschutz einsetzen. Darunter auch eine solidarische Landwirtschaft, die noch Verstärkung gebrauchen kann.



Wenn man mal gegenrechnet, wie viel Geld man im Monat im Supermarkt für Obst und Gemüse ausgibt, könnte man durchaus auf etwa 100 Euro kommen. Das ist der durchschnittliche Monatsbeitrag, den die Mitglieder von „Solawi Alfter“ dafür nehmen, dass man wöchentlich einen Anteil an der Ernte an einem von zwei Depots abholen kann. Dafür ist alles erntefrisch, sehr regional und nachhaltig biologisch angebaut – warum sollte man da Tomaten aus Spanien kaufen?

Die solidarische Landwirtschaft (kurz: „Solawi“), die auf einem gepachteten Landstück zwischen Alfter und Lessenich betrieben wird, ist eine der Initiativen, die bei der Ausstellung „Bonn, das Klima und wir“ vorgestellt werden. Die tourte schon durch verschiedene Stadtteile und Einrichtungen in Bonn vom Wissenschaftszentrum beim Deutschen Museum bis zum Haus der Natur an der Waldau, die beide auch mit Infotafeln vertreten sind.

Jetzt ist die Schau erstmals in Duisdorf zu sehen: Die Plakate hängen im Ratssaal des Rathauses Hardtberg, und weil die Solawi Alfter die am nächsten liegende Initiative ist, waren die Mitglieder Sandra Ehrmann und Paulina Saerbeck dort, um sie vorzustellen.

Mitglieder weiterhin willkommen

Seit drei Jahren gibt es die Solawi auf einer Fläche jenseits der Umgehungsstraße K12. Man plant längerfristig dort zu bleiben und hat deshalb auch Bäume angepflanzt, im Sinne eines regenerativen Agroforstsystems, das Wald und Ackerbau kombiniert. „Anders als bei der Solawi auf dem Meßdorfer Feld hat bei uns nicht jedes Mitglied ein eigenes Beet“, sagte Ehrmann. Das Anbauteam besteht aus bezahlten Fachleuten, die Organisation wird ehrenamtlich durchgeführt. Aktuell machen laut Saerbeck rund 100 Haushalte mit. Das bedeutet, dass jeder ein Hundertstel von der Ernte bekommt. Zudem werden nachhaltig Blumen angepflanzt. Es könnten sich noch Leute anmelden.

Um Mitglieder werben die meisten Initiativen, die dort vorgestellt werden. Ursula Jünger und Horst Bennemann, die die Ausstellung ins Leben gerufen haben, waren um eine große Bandbreite bemüht: Da wird Ökologische Landwirtschaft in der Stadt am Beispiel des Friesdorfer Leyenhofs und das Urban Gardening an der Ermekeilkaserne in der Südstadt präsentiert. Die Klimawache Bonn, Fridays und Scientists for Future, Extinction Rebellion und Bonn im Wandel stehen neben dem Haus der Natur, der Marktschwärmerei Kessenich und der Direktvermarktung von Hanfer Hofgemüse bei Hennef. Zum Thema Wald sind das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und die das Team von Let’s Woodify vertreten. Letzteres unterstützt bei Waldschutz- und Aufforstungsprojekten.

Dazu gibt es Aufnahmen einerseits von Zerstörung – abgestorbene Bäume, das nahezu ausgetrocknete Rheinbett und anderes –, andererseits sieht man aber auch Beispiele von erhaltenswerten Grünflächen und Biodiversität. „In Bonn haben wir vielleicht noch die Chance, das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen“, sagte Ursula Jünger.

Deshalb wollen sie und Henneberger zeigen, was es in Bonn gibt, was möglich ist, und sie wollen zum Nachdenken, Nachahmen und Mitmachen anregen. Jeder könne etwas tun. „Das sollten wir nicht nur der Politik überlassen.“