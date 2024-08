„An und für Sicht“ in der Stadtteilbibliothek Kunstwerke als fantasievolles Experiment

Karkout selbst lebt auch den experimentellen Kunststil. Dazu gehören neben dem Erkunden neuer Techniken, etwa mit digitalen Elementen, auch Ortwechsel. Der Künstler lebt seit 2017 in Schweden. Dort lehrte er zunächst in Stockholm, bevor es ihn in die ländliche Provinz Dalarna in Mittelschweden zog. Jetzt lehrt er zwar dort an der Konstskola in Nås. Allerdings zieht er zusätzlich als Gast- beziehungsweise freier Dozent durch ganz Europa. So machte er bereits in Dänemark, Norwegen und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig Halt.