Geschäft in der Rochusstraße : Weshalb die Bäckerei Penkert eine Bonner Filiale schließen muss

Bäcker Penkert schließt eine Filiale – der Grund ist vor allem Personalmangel. Hier sortiert eine Mitarbeiterin die Auslage. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Bäcker Bodo Penkert will seine Filiale an der Rochusstraße Ende des Jahres schließen. Besonders ein Grund zwingt ihn dazu. Seine übrigen Filialen in Bonn bleiben vorerst geöffnet – unter einer Bedingung.