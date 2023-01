Bäckerei in Bonn : Bodo Penkert öffnete seine Filiale in Duisdorf zum letzten Mal

Bodo Penkert verabschiedet sich in der Filiale in der Rochuspassage von einer seiner treuen Kundinnen, Helga Ackermann. Foto: Stefan Knopp

Duisdorf Am Samstag hat Bodo Penkert seine Filiale in der Passage an der Rochusstraße in Bonn zum letzten Mal geöffnet. Der Bäcker schließt den Laden unter anderem wegen Personalmangel.