Bäder Pinsdorf Ungebetener Besuch sorgte für Aufruhr in Bonner Familienbetrieb

Dass ein Auto in der Fassade des Geschäftes in der Rochusstraße landete, ist schon länger nicht mehr vorgekommen. Als die Straße aber noch keine Fußgängerzone war, lag der Betrieb der Familie Pinsdorf direkt hinter einer scharfen Kurve. Dreimal kam es vor, dass Fahrer die Kurve nicht packten und einen unfreiwilligen Abstecher in die Fassade des Familienunternehmens machten.