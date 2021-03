Umwege und Wartezeiten in Duisdorf : Bahnübergang Bahnhofsstraße wegen Gleisarbeiten drei Tage lang gesperrt

Duisdorf Von Montag bis Donnerstagmorgen ist der Bahnübergang Bahnhofstraße in Duisdorf wegen Gleisarbeiten gesperrt. Busse und Autofahrer müssen umgeleitet werden.

Die Bahn führt Gleisbauarbeiten durch und sperrt die Querung am Duisdorfer Bahnhof von Montag, 15. März, um 7 Uhr bis Donnerstag, 18. März, ebenfalls um 7 Uhr komplett. Der Bahnübergang ist eine wichtige Verkehrsader, die auch von diversen Buslinien genutzt wird, für die die Stadtwerke Bonn (SWB) Umleitungen eingerichtet haben. Glücklicherweise ist der Bahnübergang Weck-Werke noch offen, dessen Schließung seit Jahren ein Streitthema ist ( der GA berichtete ). Auf diesem Weg umfahren die Linien 610 und 630 die Sperrung auf diesem Weg in beiden Richtungen.

Die Busse fahren zwischen den Haltestellen „Lessenich Kapelle“ und „Duisdorf Bahnhof“ über Bahnhofstraße, Alter Heerweg und Alfterer Straße, über den Bahnübergang bei den Weck-Werken und die Ladestraße zum Bahnhof. In die andere Richtung ist der Streckenverlauf der gleiche, und auch die Nachtbuslinie N9 fährt diesen Weg. Dadurch ist gewährleistet, dass nicht auch noch die Busse vor dem Bahnübergang Lessenicher Straße warten müssen. Die SWB kündigen an, dass die Busse durch die Umleitung etwa vier Minuten länger brauchen – sofern nicht die Schranke unten ist.

Umwege mit Wartezeiten

Autofahrer werden mittels Umleitungsbeschilderung über die Lessenicher Straße und den Alten Heerweg geleitet. Auch sie können alternativ den Bahnübergang Weck-Werke nutzen, was sich aber aufgrund der langen Schrankenschließzeiten nicht so recht lohnt. Stattdessen können sie über die Alma-Brücke fahren. Allerdings kommt es auch dort in den Hauptverkehrszeiten an mehreren Ampeln zu längeren Wartezeiten. Wie man auch fährt, es wird ungemütlich.