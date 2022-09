Bahn kündigt Ende der Arbeiten an : Bahnübergang in Lessenicher Straße ab Donnerstag wieder frei

Die Bahn führt in der Lessenicher Straße derzeit Bauarbeiten an den Gleisen durch. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf Am Bahnübergang in der Lessenicher Straße waren am Wochenende Absperrungen aufgetaucht, sodass die Straße nicht mehr befahrbar war. Überraschte Anwohner gaben an, nicht informiert worden zu sein. Nun hat die Deutsche Bahn ein Ende der Arbeiten und der Sperrung für Donnerstag angekündigt.



Der gesperrte Bahnübergang in der Lessenicher Straße soll voraussichtlich ab Donnerstag, 22. September, wieder für Autos befahrbar sein. Das hat die Deutsche Bahn am Dienstag mitgeteilt. In der E-Mail heißt es weiter, die Bahn führe dort aktuell Instandhaltungsmaßnahmen durch (der GA berichtete). „Neben Stopfarbeiten direkt am Bahnübergang packen die Baufachleute außerdem das Gleisbett entlang der Strecke an.“ Die Arbeiten sollen dem Erhalt und Betrieb der Infrastruktur dienen. Dass dabei Lärm entsteht, sei trotz modernstem Arbeitsgerät nicht zu vermeiden. Die Anwohner bittet die Bahn deshalb um Verständnis.