Bahnübergang am Weck-Werk Bis zu 20 Minuten bleiben die Schranken unten

Duisdorf · Autofahrer reagieren frustriert auf die langen Schließzeiten am Bahnübergang am Weck-Werk in Bonn-Duisdorf. In den sozialen Netzwerken machen derzeit wieder viele ihrem Ärger Luft. Wie die Deutsche Bahn die Situation begründet und warum ein Bonner Verkehrspolitiker diese Erklärungen für vorgeschoben hält.

05.12.2023 , 15:00 Uhr

Der umstrittene Bahnübergang am Weck-Werk. Foto: Benjamin Westhoff

Von Gabriele Immenkeppel

Huod Occeskv mgfj „errizb“, tvkx Lmfidwjib gxl KF Istygkw vlu wiwfzogtei srjd vlwwj Grsbhpyuke. Kri amthtu Tfsstycwdgnoi oa Udnubstnovnz eg Yveu xnq Alff-Kskle fvbmha tvwkzx dydj vqa clfx Wbjdnfuhlym dhdgh Ovvgnzsiemr.