Unfall in Bonn-Duisdorf Zwei Senioren prallen frontal mit ihren Autos zusammen

Zwei Senioren sind am Montagvormittag am Basketsring in Bonn-Duisdorf frontal mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Um 9.55 Uhr erreichte die Bonner Feuerwehr ein Notruf, dass am Basketsring direkt vor der Sporthalle zwei Autos kollidiert waren, teilt Konrad Lipp, Einsatzleiter der Bonner Berufsfeuerwehr, vor Ort mit. Ein 78-jähriger Renault-Fahrer und ein 92-jähriger Ford-Fahrer waren frontal zusammengestoßen.