Arbeiten nicht im Plan Bau eines Hauses verzögert Sanierung der Lengsdorfer Hauptstraße

Zu denen gehört seit Anfang letzten Jahres auch Christian Prangenberg. Er ist in den Neubau eingezogen, der an der Lengsdorfer Hauptstraße gegenüber dem Heimatmuseum hochgezogen wurde. Autofahrer müssen zwischen einem Schotterweg auf der einen und Pollern auf der anderen Seite hindurch. Gegenüber von Prangenbergs Haus wird derzeit ein Gebäude saniert und erhält einen Anbau, deshalb stehen dort immer Handwerkerwagen sowie ein roter Schuttcontainer an der Straße. Das macht die Durchfahrt nicht angenehmer, und Prangenberg und die anderen Hausbewohner haben bei der Ausfahrt aus der Tiefgarage wenig Platz zum Manövrieren.