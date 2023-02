Neubauprojekt in Lengsdorf : Baugrube an der Lingsgasse macht Passanten neugierig

Lengsdorf Der Ausbau der Lingsgasse ist längst abgeschlossen. Vom angrenzend geplanten Mehrfamilienhaus ist nur die Baugrube zu sehen. Die einstige meterhohe Böschung hinauf zum Hüntenhof ist verschwunden.

Das Bauloch an der Lingsgasse beschäftigt die Lengsdorfer seit geraumer Zeit. Was passiert da? Zunächst einmal seit Monaten wenig. Die Ausschachtung, groß wie ein Schwimmbecken, reicht direkt bis an den Gehweg. Darüber erheben sich die uralten Grundmauern des Hüntenhofs am Eingang der Uhlgasse. Wer sich erinnert, das Areal Hüntenhof stand einige Male im Fokus des öffentlichen Interesses. Unter anderem, als die Eigentümer aus Bornheim die alte Fachwerkhofanlage zu Wohnungen umbauten. Nach dem bestehenden Bebauungsplan wäre ein Abriss infrage gekommen – doch das wurde per Denkmalschutz verhindert. Die Renovierung war 2015 abgeschlossen. Im nächsten Schritt planten die Eigentümer auf dem noch freien Grundstück direkt an der Lingsgasse einen Neubau. Etwa zeitgleich gingen auch Planungen für eine Verbreiterung der Lingsgasse in eine konkrete Phase.