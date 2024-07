Neues Wohnviertel Bauherr auf dem Duisdorfer Schamotte-Areal steht in den Startlöchern

Geduld hat Wilhelm H. Pickartz. Ob sie ihm in die Wiege gelegt wurde, weiß man nicht. Auf jeden Fall ist er darin geübt. Wie so viele Investoren. Pickartz ist Geschäftsführender Gesellschafter der KölnGrund. Das Unternehmen hat 2019 die ehemalige Schamotte-Fabrik am Burgweiher in Duisdorf gekauft. Vorheriger Eigentümer war ein Nachfahre des Fabrikgründers, der Familie Diesel. Zuvor stand die Immobilie mit dem Wahrzeichen des aufragenden Ziegelschornsteins mehr als 40 Jahre leer. Anfang Februar 2023 schuf der Investor klare Verhältnisse, die Fabrik verschwand von der Bildfläche. Seither schauen die Duisdorfer auf eine Brache. Und Pickartz wartet, dass es weitergehen kann. Die Detailabstimmungen mit der Verwaltung kosten Zeit. Seinen Zeitplan für das Projekt habe er mehrfach revidiert. Aber Pickartz will auch nicht meckern, denn es gehe ja voran. Und er beweist Humor: Dieses Projekt sei sein „Lebenswerk“. Die Zusage: „Wir machen es auf jeden Fall.“