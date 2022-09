Behinderungen in Endenich : Baustelle blockiert Verkehr Auf dem Hügel

Endenich Die Stadt saniert die Bussteige der Haltestelle Auf dem Hügel. Die Buslinien 610 und 611 verspäten sich im Berufsverkehr durch die Verkehrseinschränkungen.



Die Stadt saniert momentan die Bussteige der Haltestelle „Auf dem Hügel“ auf der Straße „Auf dem Hügel“ in Endenich. Das Tiefbauamt baut die Bussteige barrierefrei aus. Die Baustellen schränken den Verkehr ein. Momentan ist nur eine Fahrspur befahrbar.

Es gibt dort keine Ampelanlagen oder Personal, das den Verkehr zusätzlich regelt. „Die Richtlinien für die dortige Baustellenlänge sehen keine weiteren Maßnahmen, wie beispielsweise eine Ampel vor“, sagt Markus Schmitz vom Presseamt der Stadt Bonn.

Fahrradfahrer müssen auf die Straße ausweichen. Die Wege sind durch die Bauarbeiten blockiert.

Starke Verspätungen im Busverkehr möglich

„Zu den Zeiten, in denen der Berufsverkehr rollt, sind unsere Busse der Linien 610 und 611 verstärkt betroffen“, sagt Stefanie Zießnitz, Pressesprecherin der Stadtwerke. In Einzelfällen seien die Verspätungen so groß, dass Busse ausfallen würden.

Ersatzhaltestellen hat die Stadt circa 30 Meter weiter in Fahrtrichtung Dransdorf aufgestellt. Die Busse fahren die Haltestelle „Auf dem Hügel“ also weiterhin an. Falls das Wetter mitspiele, sollen die Bauarbeiten bis Ende nächster Woche dauern, sagt Schmitz.

Die Haltestellen „Auf dem Hügel“ auf dem Hermann-Wandersleb-Ring sind bereits barrierefrei umgebaut. Bislang sind 430 von insgesamt 1045 Bussteigen in Bonn barrierefrei ausgebaut. In Hardtberg sind es 49 von 131.