Musiker, Jäger und Imker Posaunist des Beethoven-Orchesters geht in Bonn auf die Jagd

Endenich · Nándor Németi ist Posaunist im Beethoven-Orchester und gleichzeitig Jäger in Lessenich. Der aus Ungarn stammende 48-Jährige erklärt, was er an Bonn schätzt und warum er trotzdem oft an seine Heimat denkt.

31.07.2024 , 11:00 Uhr

Jägerhut mit Jagdhornabzeichen und Posaune zeigen bereits zwei Leidenschaften von Nándor Németi. Foto: Stefan Hermes

Von Stefan Hermes