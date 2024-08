Bonner Sportclub verbindet Tennis und Eishockey „Beethoven wäre sicher auch ein Schwarz-Weißer gewesen“

Im Winter Eisbahn, im Sommer Tenniscourt. Nicht nur die damalige Nähe zum Regierungssitz der jungen Bundeshauptstadt verbindet den Hockey- und Tennis-Club Schwarz-Weiß Bonn eng mit der Nachkriegsgeschichte. „Nein“, lacht Vereinsvorsitzender Dirk Vianden. „Der HTC ist genauso alt wie unsere Republik. Beides wurde in Bonn gegründet, beides ist mit dem Namen unserer Heimatstadt verbunden. Und darauf sind wir stolz.“ Offiziell am 13. August 1949 im Sternhotel am Marktplatz aus der Taufe gehoben, feiert der HTC jetzt mit einem großen Festprogramm sein 75-jähriges Bestehen. Mit seinen aktuell rund 1.400 Mitgliedern gehört er zu den größten Sportvereinen der Stadt.