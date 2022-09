„Dragon Rock Cloggers“ gibt es seit 20 Jahren : Beim Stepptanz „Clogging“ in Duisdorf ist lautes Schuhwerk essenziell

Wer beim Clogging mitmachen möchte, braucht Schuhe, unter die bewegliche Eisenstücke montiert sind. Mit diesen werden die Geräusche erzeugt, die den Tanzsport auszeichnen. Foto: Sebastian Flick

Duisdorf Wenn sich die Bonner Tanzgruppe „Dragon Rock Cloggers“ alle zwei Wochen trifft, wird es laut in der Schmitthalle in Duisdorf. Was steckt hinter der Stepptanzform „Clogging“, für die es besonderes Schuhwerk braucht?



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Flick

„Basic, Double Step, Basic, Rocking Chair“: Bei Claudia Wagners Ansagen wissen alle im Saal genau, was zu tun ist und tanzen die vorgegebene Schrittreihenfolge. Dabei wird es laut in der Mehrzweckhalle an der Schmittstaße, denn mit ihren Schuhen erzeugen die Kursteilnehmer bei jeder Bewegung ein lautes Klacken. Mit ihrem Aufstampfen betonen sie den Beat der Lieder, denn das ist das Ziel beim sogenannten Clogging.

Alle 14 Tage treffen sich die Dragon Rock Cloggers sonntagnachmittags in der Schmitthalle. Bevor sie mit dem Tanzen loslegen, wird zunächst das Schuhwerk geprüft, denn das spielt beim Clogging eine große Rolle: Unter die Schuhe sind zwei bewegliche Eisenstücke montiert, sogenannte Taps. Die Eisenstücke mit Doppelplatte erzeugen nicht nur beim Auftreten, sondern schon aus der Bewegung heraus Klack-Geräusche.

Beim Clogging werden mit diesen Eisenstücken beim kräftigen Auftreten auf den Boden Geräusche zur Musik erzeugt. Diese Tanzform entstand in Amerika aus traditionellen Tänzen heraus als eine Kombination aus Irish Dance, Stepptanz und Clog Dance. In den 1980er Jahren schwappte der Trend aus den USA nach Europa herüber. Im Jahr 1989 entdeckte Claudia Wagner das Clogging für sich, als sie noch in Frankfurt wohnte.

Mit ihrem Ehemann Björn Wagner, den sie beim Steppen kennengelernt hatte, holte sie den Tanzsport dann nach Bonn. Dort lernte sie weitere tanzbegeisterte Clogger kennen, darunter Stefan Berensmann, der die Bonner Gruppe seit ihrer Gründung vor 20 Jahren zusammen mit Claudia Wagner leitet. Bei der Suche nach einem Namen wollte die aus der Bonn Square Dance Group hervorgegangene Gruppe einen lokalen Bezug einbauen. Mit Blick auf den Drachenfels im Siebengebirge waren die Dragon (auf Deutsch übersetzt: Drachen) Rock (übersetzt: Felsen) Cloggers geboren.

Wie viele andere Vereine litt die Gruppe in der Pandemie unter Mitgliederschwund, jetzt will sie wieder neu durchstarten. Die Zeichen dafür stehen gut: Zur jüngsten Schnupperstunde kamen viele Interessenten, die sich zunächst einige Übungen anschauten und dann schnell selbst mitmachten. „Das macht so viel Spaß“, sagt Doris Böttcher, während sie auf die Ansagen von Claudia Wagner achtet. Aktuell ist sie eine von zwölf aktiven Mitgliedern, die nicht nur aus Bonn, sondern auch aus Meckenheim, Siegburg oder Köln kommen.

Clogging-Tanzgruppe in Duisdorf: auch Ü70-Mitglieder

„Einzige Voraussetzung, um hier mitzumachen, ist es, Spaß an der Bewegung zu haben. Mehr braucht man nicht“, sagt Berensmann. Dass Clogging ein generationenübergreifendes Hobby ist, zeigt der Altersdurchschnitt: „Die Jüngsten in unserer Gruppe sind 15 Jahre alt, die ältesten Ü70“, berichtet der Gruppenleiter.

Deutschlandweit gibt es – von Emden bis München – rund 30 Vereine. „Man kennt sich in der Szene“, sagt Berensmann. Am 16. und 17. September findet wieder das alljährliche Treffen statt, bei dem alle Gruppen zusammenkommen. „Dieses Mal treffen wir uns in Dortmund. Da werden nicht nur Clogging-Gruppen aus ganz Deutschland, sondern auch aus England und Belgien erwartet“, berichtet Berensmann. Wettbewerbe unter den Gruppen gibt es keine. „Unser Ziel ist es, zusammenzukommen, gemeinsam in der Gruppe zu tanzen und miteinander Spaß zu haben“, sagt Berensmann.

Clogging funktioniert auf alle Musikrichtungen

Das Schöne am Clogging sei auch, dass man auf alle Musikrichtungen tanzen könne und dass man nichts auswendig lernen müsse. Tänzerinnen und Tänzer müssen lediglich auf die Ansagen des „instructors“ (auf Deutsch übersetzt Lehrer) achten. Der Lehrer gibt die Reihenfolge der insgesamt acht Grundschritte vor. Aus den Grundschritten, die Namen wie „Basic“ oder „Rocking Chair“ (auf Deutsch übersetzt Schaukelstuhl) tragen, kann man unzählige Kombinationen bilden. So entstehen neue Choreografien für neue Lieder, die dann festgelegt werden, sodass Clogger-Gruppen weltweit wissen, welche Schrittfolge zu welchem Song getanzt wird.

Die Besucherinnen und Besucher der Schnupperstunde haben sichtlich viel Spaß und bereits kurz nach dem Erlernen der Grundschritte die erste Choreografie getanzt. „Ich habe viele Jahre Stepptanz gemacht. Das hier ist die modernere Variante. Das Spektrum ist wesentlich größer als beim Stepptanz. Man ist nicht so eingeschränkt bei der Musikauswahl. Das gefällt mir richtig gut“, sagt Janet Proksch, die mit ihrer zwölfjährigen Tochter Mona in die Schmitthalle kam. Während die Mutter nach der Schnupperstunde große Lust auf den Grundkurs bekommen hat, überlegt ihre Tochter noch, ob sie auch mitmachen soll.