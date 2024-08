Beruflicher Neuanfang „Ich glaube nicht, dass es den einen Traumjob gibt“

Was sie in ihrem Studium gelernt hat, kommt bei Kirstens Arbeit so gut wie gar nicht vor. Als Sachbearbeiterin in einem größeren Unternehmen für Entwicklungszusammenarbeit ist sie damit beschäftigt, Datenbanken zu pflegen und zu erklären. In ihrer Tätigkeit sucht die studierte Kulturwissenschaftlerin immer vergeblicher nach einem Sinn: „Es ist halt Büroarbeit. Es gibt Tage, da mache ich das gerne. Aber ich möchte auch mal raus.“