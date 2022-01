Lange Fahrzeiten im Bonner Berufsverkehr : Beschleunigung der Buslinie 605 lässt auf sich warten

Die Buslinie 605 ist häufiger verspätet als andere Linien in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Verkehrsausschuss hatte vor einem halben Jahr Maßnahmen beschlossen, um die langen Fahrtzeiten der Buslinie 605 im Berufsverkehr zu reduzieren. Bislang hat sich aber noch nichts getan. Wann ist es soweit?



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Flick

Vor etwa einem halben Jahr hatte der Verkehrsausschuss Maßnahmen beschlossen, um für mehr Pünktlichkeit auf der Pendler-Buslinie 605 zu sorgen. Bisher wurde jedoch noch kein Punkt des Maßnahmenpaketes umgesetzt. Und das, obwohl die Linie 605 anfälliger für Verspätungen ist als andere Buslinien im Bonner Stadtgebiet. „Es ist durchaus so, dass es auf der Linie häufiger zu längeren Fahrzeiten kommt, insofern sind Beschleunigungsmaßnahmen sinnvoll“, erklären die Stadtwerke Bonn.

Wie eine GA-Recherche im Berufsverkehr ergab, entstehen Verzögerungen meistens dann, wenn der Bus durch kleine Nebenstraßen manövriert werden muss, in denen viele Fahrzeuge parken. Hier wird es oftmals so eng, dass einer der beteiligten Verkehrsteilnehmer warten muss, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. In der Röckumstraße ist dies zum Beispiel der Fall, ebenso in der Alfred-Bucherer-Straße. In Höhe der Kreuzung Quantiusstraße/ Meckenheimer Allee kommen dem Bus Radfahrer entgegen, wodurch es so eng wird, dass der Bus anhalten muss.

Die Radfahrer müssen absteigen und mit ihrem Fahrrad zwischen die parkenden Autos ausweichen, da der Bus sonst nicht durch die enge Straße kommt. Kurz vor der Haltestelle Heerstraße muss die Linie 605 dann noch einmal aufgrund des Gegenverkehrs zurücksetzen. Auch in Höhe der Haltestelle Margarethenplatz in Graurheindorf erfolgt ein kurzer Stopp aufgrund entgegenkommender Fahrzeuge.

Um Verzögerungen wie diese zukünftig zu vermeiden, hatte der Verkehrsausschuss vor einem halben Jahr beschlossen, dass entlang der Strecke insgesamt 51 Parkplätze auf engen Fahrbahnabschnitten wegfallen sollen. Zudem sollen Wartezeiten für die Busse an Ampeln verkürzt werden, um ein noch schnelleres Vorankommen auf der Pendler-Linie zu ermöglichen. Das könnte beispielsweise an der Kreuzung Flensburger/ Kopenhagener Straße geschehen, wo es für den Bus zu einer relativ langen Wartezeit an der Ampel kommt.