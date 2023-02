Schiedsmann aus Bonn erzählt von seinen Erfahrungen : „Besser schlichten als richten“

De Duisdorfer Arno Mobers engagiert sich ehrenamtlich als Schiedsmann. Foto: Benjamin Westhoff

Hardtberg Als Schiedsmann für drei Bonner Stadtteile vermittelt Arno Mobers zwischen zerstrittenen Parteien. Dabei erlebte der Ehrenamtler Ärger um Puppen im Nachbarhaus und über Katzenfutter.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabriele Immenkeppel

Die Hecke wirft jede Menge Laub jenseits des Zauns ab, das andauernde Bellen des Nachbarhundes kratzt an den Nerven. Jahrelang hat man friedlich Tür an Tür gelebt und plötzlich wird alles kritisch beäugt und missbilligend beobachtet. Oft dauert es dann nicht mehr lange, bis eine Diskussion am Gartenzaun zu einem handfesten Streit eskaliert. „Dabei lassen sich viele Konflikte durch ein offenes Gespräch ganz schnell aus der Welt schaffen“, weiß Arno Mobers.

Als Schiedsmann für Duisdorf, Lengsdorf und Medinghoven vermittelt er zwischen zerstrittenen Parteien, damit die Streithähne nicht immer gleich bei der ersten Auseinandersetzung vor Gericht ziehen. Zudem muss in vielen Fällen vor einem Gerichtsverfahren ein Schiedsverfahren angestrebt werden. „Besser schlichten als richten“, lautet seine Devise.

Seit acht Jahren bietet Mobers seine Hilfe an und vermittelt zwischen den meist sehr verhärteten Fronten. Nachdem der 68-Jährige, der zuvor 41 Jahre bei der Bundespolizei in Heimerzheim tätig war, in den Ruhestand gegangen ist, sorgt er als Schiedsmann nun für mehr Frieden im Viertel. „Mich interessieren rechtliche Probleme, ich kann ganz gut mit Menschen umgehen und traue mir zu, zwischen streitenden Parteien zu vermitteln und mit ihnen eine für beide Seiten akzeptable Lösung zu erarbeiten“, so der ehemalige Polizeibeamte. Seit 2015 ist er der Schiedsmann für den Bonner Schiedsamtsbezirk 7. Gewählt wird dieser immer für fünf Jahre. Zudem ist Mobers ehrenamtlich als Schöffe am Landgericht tätig.

Doch welche Voraussetzung sollte man haben, um zu helfen, dass am Gartenzaun wieder Ruhe einkehrt? „Ein Schiedsmann sollte über einen gesunden Menschenverstand verfügen und mediationsfähig sein“, sagt der Duisdorfer. Oft besänftigt er Kontrahenten am heimischen Esstisch, „wenn jedoch mehr Personen involviert sind, dann nutze ich einen Besprechungsraum im Duisdorfer Rathaus“, erzählt er. „Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.“

Häufig sind es Nachbarschaftsstreitigkeiten

Meist geht es bei seinen Vermittlungen um Nachbarschaftsstreitigkeiten. „Es gibt nichts, was es nicht gibt“, sagt er. Das habe er in all den Jahren erfahren. Er schüttelt den Kopf und erinnert sich an eine sehr skurrile Angelegenheit. „Jeden Abend positionierte ein Nachbar eine lebensgroße Puppe im Fenster seines Hauses so, dass sich das Ehepaar nebenan beobachtet fühlte“ so Mobers. Am Ende war auch dieser Streit dank seiner Vermittlung beigelegt.

Kochgerüche, die regelmäßig in die eigene Wohnung eindringen, Lärm- und Geruchsbelästigungen durch das häufige Grillen oder zugewucherte Grenzbereiche führen jedoch in den meisten Fällen zu offenbar unüberwindbaren Konflikten. Manchmal schafft Mobers es zwar, dass sich die Parteien einig sind und ihren Streit beilegen. Dennoch kann eine Lösung nicht immer umgesetzt werden.

So wie bei einem anderen Problem: „Beide Nachbarn waren sich einig, dass die große Zeder auf dem Grundstück einer Partei in beiden Gärten viel zu viel Dreck macht und daher gefällt werden sollte. Dennoch wurde der Baum nicht gefällt. Denn das scheiterte daran, dass der Eigentümer nicht die benötigte Genehmigung von der Stadt bekam. Nun steht der Baum immer noch, obwohl sich alle einige waren, dass er weg sollte“, erzählt er. Und die Nadeln sind nach wie vor ein Ärgernis – auf beiden Seiten des Gartenzauns.

Manchmal lösen sich Konflikte von selbst

In Erinnerung ist ihm auch der Streit um das Wohlergehen einer Katze geblieben. Denn obwohl der Stubentiger krank war und besonders ernährt werden musste, fütterte eine Nachbarin das Tier regelmäßig mit konventionellem Futter. Einig wurden sich die beiden Tierliebhaberinnen zwar nicht, dennoch ist das Problem mittlerweile aus der Welt. „Eine der beiden Frauen ist fortgezogen“, sagt Mobers schmunzelnd. Auch mit so einer Problemlösung ist er zufrieden.

Immer häufiger gibt es derzeit Klagen über Luft-Wärme-Pumpen in dicht besiedelten Wohngebieten. „Sobald die Pumpen in Betrieb sind, ist ein Brummen zu hören, von dem sich viele belästigt fühlen“, erklärt der 68-Jährige. „Manchmal einigt man sich darauf, einen anderen Standort für das Gerät zu finden, manchmal wird eine Box um das Gerät herum errichtet, um die Geräusche abzumildern.“

Schlichtungsversuche vor der Zulassung einer Klage

Eine Ohrfeige im Treppenhaus, eine Beleidigung vor der Tür, Stalking oder die Verletzung des Briefgeheimnisses – auch damit muss sich Mobers immer mal wieder beschäftigen. Denn auch in strafrechtlichen Streitigkeiten werden Privatklagen vor dem Amtsgericht erst dann zugelassen, wenn vorher ein Schlichtungsversuch unternommen wurde.

Wer sich auf ein Schiedsverfahren einlässt, der hat mehrere Vorteile. Denn zum einen sind die Kosten mit 50 bis 70 Euro deutlich geringer als bei einem Gerichtsverfahren. „Und zum anderen gibt es anders als vor Gericht keinen Gewinner und keinen Verlierer. Man einigt sich auf einen Vergleich und hat so die Chance, in Zukunft wieder friedlich und auf Augenhöhe Tür an Tür zu leben“, sagt Mobers.