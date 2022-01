Modellprojekt : Bewegung ist keine Frage des Alters

Mit einfachen Übungen motiviert TKSV-Übungsleiterin Audrey Arab die Teilnehmenden zu mehr Bewegung. Foto: Stefan Hermes

Duisdorf Mit einem Modellprojekt vom Landessportbund sorgt der Turn- und KRaftsportverein Duisdorf für Bewegung im Wilhelmine-Lübke-Haus.



Freudig begrüßt Audrey Arab mit Josef Wanninger (91) den zweiten Herrn im Kreis von sieben Damen, die sich zum wöchentlichen Kurs „Fit ins hohe Alter“ im Mehrzweckraum des Wilhelmine-Lübke-Hauses eingefunden haben. „Ich freue mich immer sehr über den seltenen männlichen Zuwachs“, sagt die Übungsleiterin des Duisdorfer Turn- und Kraftsportvereins (TKSV), die seit Juni des vergangenen Jahres in dem städtischen Seniorenheim das Sportangebot für die 128 Bewohner bereichert. Zustande kam die Zusammenarbeit zwischen TKSV und dem Altenheim über das Modellprojekt „Bewegende Alteneinrichtungen und Pflegedienste 2.0“ (BAP 2.0) des Landessportbundes, der seit 2019 die Bewegungsangebote für ältere und pflegebedürftige Menschen in aktiven Kooperationen zwischen Sportvereinen, Alteneinrichtungen oder Pflegediensten mit einem Förderbeitrag von 1000 Euro unterstützt.

Zusammenarbeit mit dem TKSV soll fortgesetzt werden

Das Projekt BAP 2.0 3,41 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland Der Anteil älterer Menschen, die Pflege und Unterstützung benötigen, wird im Zuge des demografischen Wandels in den nächsten Jahren deutlich zunehmen. Bereits heute leben 3,41 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland, davon 24 Prozent in vollstationärer Pflege, so das Statistisches Bundesamt 2020. Der Landessportbund NRW reagiert auf die Herausforderungen des demografischen Wandels und richtet seinen Fokus auf diejenigen alten Menschen, die aufgrund ihrer Einschränkungen beziehungsweise Pflegebedürftigkeit nicht mehr an den Angeboten des klassischen Sportbetriebes teilnehmen können. Sportvereine sollen daher ermutigt werden, sich zum beiderseitigen Vorteil verstärkt im Bereich Altenpflege zu engagieren. Das Terrain Altenpflege eröffnet dem organisierten Sport eine Reihe von Handlungs- und Gestaltungsmöglichkeiten und ist Herausforderung und zukunftsweisende Chance zugleich. Das am 1. Juni 2019 gestartete Projekt „Bewegende Alteneinrichtungen und Pflegedienste 2.0“ (BAP 2.0) ist auf eine Laufzeit von drei Jahren angelegt (06/2019 – 05/2022). Zahlreiche Studien belegen die unverzichtbare Bedeutung von Bewegung für den Erhalt und die Förderung von Mobilität, Alltagskompetenz und sozialer Teilhabe bis ins hohe Alter. Das Projekt wird gefördert vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW (MAGS) und den Pflegekassen NRW.

„Der TKSV ist da sehr engagiert herangegangen“, sagt Marcus Klemm. Man habe das Projekt trotz aller Widrigkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich bringe, unter Beachtung aller aktuellen Hygienevorschriften durchziehen können, betont der Leiter des Wilhelmine-Lübke-Hauses. Damit dankt er insbesondere Tanja Schmitz, der Leiterin der Sozialdienste des Hauses sowie ihrer Stellvertreterin Mariola Schmitz, externe Angebote in das Haus geholt zu haben. „Da das so gut funktioniert“, so Klemm, habe man auch beschlossen, die Zusammenarbeit mit dem TKSV über den Förderzeitraum hinaus fortzusetzen. Zudem hoffe er, in einer coronafreien Zukunft das Angebot auch für Seniorinnen und Senioren des Quartiers öffnen zu können.

Susanne Mockenhaupt vom Vorstand des TKSV betont, wie wichtig es ihrem Verein ist, Bewegung in den Alltag von älteren Menschen zu bringen. Die Kooperation mit dem Wilhelmine-Lübke-Haus sei eine hervorragende Ergänzung im Gesundheitssportbereich des TKSV, der darüber hinaus auch ein breites Kursangebot für über 55-Jährige anbiete. So verweist der Landessportbund (LSB) angesichts des BAP-Projektes nicht nur auf den Nutzen für Senioren. Auch Sportvereine und Betreuungseinrichtungen könnten davon profitieren. „Sportvereine erreichen neue Zielgruppen und können Übungsleiter fortbilden. Alteneinrichtungen und Pflegedienste können das Wohlbefinden von Senioren steigern, ebenfalls ihr Personal zusätzlich qualifizieren und auf Übungsleiter mit dem spezifischen Know-how zugreifen“, heißt es in einem LSB-Projektbericht.

Abwechslung für Seniorinnen und Senioren

Dass sich mit „Fit ins hohe Alter“ das Wohlbefinden der Teilnehmenden steigern lässt, bestätigt auch eine kurze Befragung der Seniorinnen und Senioren. So gesteht sich Brigitte Wahl (82) ein, mal eine Zeit lang „ziemlich faul“ gewesen zu sein: „Das Programm hat mich motiviert, wieder etwas mehr Bewegung in meinen Alltag zu bringen“, sagt sie. Helmut Bolz (83) weiß vor allem die Abwechslung zu schätzen, die er durch die Teilnahme an dem Bewegungsangebot erhält. „Das bringt gute Laune“, stellt er fest. 30 Jahre lang hat die 95-jährige Eva Vollberg im Augustinum an der Wassergymnastik teilgenommen, was ihr heute nicht mehr möglich ist. „Aber ich brauche die Bewegung“, sagt sie und weiß somit ebenfalls das Angebot im Wilhelmine-Lübke-Haus sehr zu schätzen.