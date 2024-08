Zwist in der Lokalpolitik Bezirkspolitiker suchen den Machtkampf mit dem Bonner Rat

In allen Stadtbezirken ist das Gremium auf 19 Mitglieder festgelegt. Die Bezirksverordneten werden zeitgleich bei den Kommunalwahlen mit den Ratsmitgliedern und dem Oberbürgermeister für fünf Jahre gewählt. Bei der vergangenen Kommunalwahl 2020 gab es in Bonn nicht nur im Stadtrat einen Mehrheitenwechsel, sondern teils auch in den vier Bezirksvertretungen. In Hardtberg beispielsweise gab die CDU nach 40 Jahren, obschon sie die meisten Sitze errang, ihre Mehrheit an ein Bündnis von Grüne, SPD, BBB und Linke ab. In Bad Godesberg waren nach der Kommunalwahl CDU und Grüne gleichauf. Dort entscheiden seither wechselnde Mehrheiten.