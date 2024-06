Insektenjäger auf dem Schulhof Bienen-Alarm an Bonner Schule

Der Bienenschwarm hatte sich in einer hohen Linde am Herzogsfreudenweg in Röttgen niedergelassen. Die Absicht war, ein Nest für ein neues Volk zu bauen. Das wäre nicht weiter schlimm gewesen, aber der große Baum steht auf dem Gelände der Schlossbachschule. Eltern, die ihre Kinder nachmittags abholten, hatten am Mittwoch herumschwirrende Bienen beobachtet – mehr als gewöhnlich. Sie informierten den Hausmeister Majid Zarra. Der Baum stand jetzt unter Beobachtung. Doch als eine Mutter berichtete, sie habe den Schwarm bereits tags zuvor gesehen, war Zarra klar, die Bienen können da keinesfalls bleiben. Über das Städtische Gebäudemanagement wurde Klaus Maresch gerufen. Maresch ist gelernter Imker. Bienen, Wespen und Hornissen interessieren ihn seit dem zehnten Lebensjahr.