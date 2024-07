Nach Kontrollen in Lessenich Deshalb blitzt die Stadt Bonn nun auf der Rochusstraße

Die Stadt blitzt seit Dienstag auf der Rochusstraße in Höhe der Hausnummer 72, unweit der Einmündung des Steinpilzwegs. Es ist der zweite Punkt im Stadtbezirk Hardtberg, an dem die Stadt in den vergangenen Tagen eine ihre semistationären Anlagen auf Anhängern abgestellt hat. Zuletzt hatte sie in der Meßdorfer Straße die Geschwindigkeit kontrolliert.