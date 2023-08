25 Jahre Bürger- und Vereinshaus Lengsdorf Blüm war Festredner im Rohbau

Fünf Jahre dauerte der Bau deshalb, weil die Lengsdorfer das weitgehend in Eigenregie ehrenamtlich machten und deshalb in der Regel nur an den Wochenenden arbeiten konnten. Der bestehende Saal wurde kernsaniert und unterfangen, also mit einem neuen Fundament versehen. Für den Schießstand der Schießsportfreunde musste man in die Erde gehen, und Teile des heutigen Gebäudes wurden neu gebaut. „Das war eine aufregende Arbeit“, erinnert sich Schada.