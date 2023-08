Hardtberger Politiker verärgert Böser Brief an die Bonner Oberbürgermeisterin

Eine Rüge kassiert die Verwaltung von der Bezirksvertretung Hardtberg. Einstimmig. In der Sitzung am Dienstag stellte sich nämlich heraus, dass die Ämter zu Punkten auf der Tagesordnung um Vertagung baten. Der Grund ist jedes Mal der gleiche: Vorlage ist noch nicht fertig. Allerdings variiert der Begründungstext. „Aufgrund von noch ausstehenden Rückmeldungen konnte noch keine abschließende Prüfung erfolgen“ – zum Beispiel. Aber am häufigsten ist die Entschuldigung, dass noch Abstimmungsbedarf zwischen beteiligten Ämtern besteht. Die Politiker beklagen auch, dass Stellungnahmen der Verwaltung kurzfristig oder erst in der Sitzung auf dem Tisch liegen, so dass keine Zeit besteht, darüber zu beratschlagen. Außerdem machten Mitarbeiter der Fachämter, sogenannte Berichterstatter, sich rar, so dass Fragen in der Sache nicht direkt, sondern erst über den Umweg über das Protokoll geklärt werden können, was den Entscheidungsprozess behindert.