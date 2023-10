Unfall in Bonn-Duisdorf 13-Jährige bei Unfall mit E-Scooter verletzt

Bei einem Unfall mit einem E-Scooter sind in Bonn-Duisdorf ein 12 und ein 13 Jahre altes Mädchen gestürzt, wobei die ältere verletzt wurde. Die beiden sollen am Montagabend gegen 20 Uhr auf dem E-Scooter auf der Pfarrer-Pohl-Straße in Richtung Alter Heerweg unterwegs gewesen sein, teilte die Polizei mit.