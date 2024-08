CVJM feiert Jubiläum 175 Jahre alter Verein muss seine Arbeit in Bonn einschränken

George Williams (1821-1905) war ein kleiner, zierlicher und zart besaiteter junger Mann. Vollkommen ungeeignet, um auf der Farm der Familie im englischen Dulverton mitzuarbeiten. Eine Tuchhändler-Lehre in London kam seinem Naturell viel näher. Dort erkannte er jedoch die Not vieler junger Männer, die ihre Heimat auf der Suche nach Arbeit verlassen hatten. Um ihnen Halt und eine Anlaufstelle zu bieten, gründet Williams 1844 den CVJM (Englisch: YMCA) in London. Sein Anliegen war es, jungen Männern Lebens- und Glaubensorientierung zu geben. Aus dieser Idee entstand eine weltweite Bewegung, die 1848 auch Deutschland erreichte.