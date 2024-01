Unfall in Duisdorf Autofahrer fährt 21-jährige Fahrradfahrerin an und flüchtet

Wie die Polizei am Montag mitteilte, befuhr die junge Frau mit ihrem Fahrrad gegen 20.40 Uhr die Bahnhofstraße aus Richtung Lessenich in Richtung Duisdorf. Ein in gleicher Richtung fahrendes Auto fuhr dann laut Polizei auf die Radfahrerin auf, sodass diese stürzte und sich verletzte.