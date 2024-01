Bonner Segel-Club wird 50 Jahre alt 79-jährige Bonnerin spricht über ihre Liebe zum Segeln

Mit ähnlicher Begeisterung erinnert sich Feußner auch an die ersten Törns, die sie mit dem Bonner Club mit gecharterten Yachten auf dem Ijsselmeer machte. „Da sind wir meist mehrere Tage in Flottillen unterwegs“, sagt sie und bezeichnet damit das gemeinschaftliche Segeln im Verbund mit mehreren Booten. So gerne, wie sie über das Segeln an sich spricht, thematisiert Feußner auch die Gemeinschaft der Segelnden. „Wir sind ein familienfreundlicher Club“, sagt die Vorstandsfrau und freut sich darüber, dass in den 50 Clubjahren inzwischen die Kinder und Enkelkinder der ersten Vereinsmitglieder die Geselligkeit untereinander nicht nur mit den Clubtraditionen des An- und Absegelns auf dem Rursee fortsetzen, sondern sich ebenso für ihren Verein engagieren, wenn es darum geht, die noch aus den Anfängen des Clubs stammende Steganlage in Simmerath-Rurberg zu erneuern. „Unsere Mitglieder sind alle sehr kreativ und arbeitsfreudig“, sagt Feußner und fügt noch hinzu, wie schön es sei, niemanden „zwingen zu müssen“.