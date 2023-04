Alt werden Das hat ein 99-Jähriger schon alles erlebt

Mit Gottvertrauen steuert Wolf Hermann Federschmidt die Hundert an, jetzt wo er die 99 so gut geschafft hat. „Ich will wissen, wie sich das anfühlt“, sagt er mit einem derart erwartungsvollen Blick, als würde er dann von einem Berggipfel ins gelobte Land blicken. Wie fühlt es sich an, wenn man so alt ist? „Das Alter spüre ich noch nicht sehr“, fasst er Gedanken zusammen, nachdem er sie eine Weile sondiert hat. Dann fällt ihm ein: die Knie. „Lange Wege quälen mich.“ Außerdem musste er mal operiert werden. „Eine Männersache.“ Der Mann ist so quicklebendig, unfassbar. So spontan. Eine Verabredung mit ihm ist kein Ding. „Kommen Sie einfach vorbei.“ Am Küchentisch mit der Wachstuchdecke fragt er: „Soll ich Ihnen ein Butterbrot machen?“ Laut tickt die Uhr und schlägt alle halbe Stunde. An die Wände rundherum sind unzählige Fotos von allen Kapiteln des Familienlebens gepinnt.