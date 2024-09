Status der Einrichtung unklar Afghanisches Konsulat baut wieder ohne Genehmigung

Was in der Nachbarschaft lange vermutet wurde, wird jetzt aus dem Stadthaus bestätigt: Für die Bauarbeiten, die seit Wochen versteckt hinter hohen Mauern am afghanischen Konsulat in Ückesdorf durchgeführt werden, gibt es keine Genehmigung. Das bestätigt die Verwaltung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten David Lutz. Seit Wochen wird auf dem Gelände nach Auskunft der Nachbarn gearbeitet. Selbst am Wochenende waren immer wieder Arbeiter auf der Baustelle aktiv.