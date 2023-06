Umbau des Discounters Am Burgweiher Warum der Aldi in Duisdorf anders aussehen wird als andere Filialen

Wenige Monate wird es noch dauern, bis der Umbau der Aldi Süd-Filiale Am Burgweiher abgeschlossen ist. Nach aktuellem Stand wird an dem geplanten Eröffnungsdatum, dem 21. September, festgehalten. Da der Standort in Duisdorf keinen Platz für die Vergrößerung der Verkaufsfläche von bisher 850 auf demnächst 1050 Quadratmeter hergab, entwickelte der Discounter für die seine Filiale eine individuelle Lösung, die den knappen Raum effizienter nutzen soll.