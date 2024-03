Neubauprojekt in Duisdorf Alter Fahrradladen an der Rochusstraße verschwindet

Die Reklame hängt noch am Geschäft: Zwei-Rad Meisterbetrieb seit 1921. Aber nicht mehr lange. Das Wohn- und Geschäftshaus, Weierbornstraße 1-3, wird bald abgerissen. Das erforderliche Entsorgungskonzept ist bereits in Arbeit, der verwilderte Garten schon abgeholzt. Der neue Eigentümer, die Capitell Grundbesitz GmbH, will auf dem rund 650 Quadratmeter großen Grundstück ein modernes Mehrfamilienhaus mit sechs Wohnungen und Ladenlokal im Erdgeschoss bauen.