Streit um Baumpflanzungen Stadt schlägt Alternativen für wegfallende Parkplätze in Duisdorf vor

Die Stadt hat geprüft, ob es möglich ist, in Duisdorf eine Quartiersgarage zu bauen. Dabei handelt es sich um ein Parkhaus für Autos, Räder und sonstige Fahrzeuge der Bewohner eines Stadtteils. In diesem Fall des statistischen Bezirks „Neu-Duisdorf“, der unter anderem die Straßen rund um den Schieffelingsweg umfasst. In der Siedlung hat die Stadt damit begonnen, Bäume zu pflanzen, um die Folgen des Klimawandels abzufedern.