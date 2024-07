Verkehr in Bonn Anlieger in Ückesdorf erwägt Klage gegen Fahrradstraße

Eigentlich sollte sich der junge Radfahrer, der gerade Auf den Steinen in Ückesdorf in Richtung Kreisel fährt, sicherer fühlen. Schließlich zählt die Straße, die den Brüser Berg über den Höhlen- und den Herzogsfreudenweg mit Röttgen verbindet, zu den frisch markierten Fahrradstraßen innerhalb Bonns. Doch trotz Hinweisschildern und roter Begrenzungslinien auf dem Boden ist die Situation gefährlich wie eh und je, finden einige Anwohner. Andere zweifeln die Verhältnismäßigkeit der Umwandlung an und erwägen sogar eine Klage.