Bonner berichten nach Starkregen „Wer weiß, was passiert wäre, wenn es weiter geregnet hätte“

Das ging gerade noch mal gut. Der Bauarbeiter ist sichtlich erleichtert. Die meisten Spuren des Unwetters am Dienstag sind tags darauf beseitigt. Von dem, was am Vorabend hier passiert ist, zeugt nur noch die sandfarbene Schlammschicht auf der Ippendorfer Allee. Auf dem steilen Hanggrundstück wurde auf der einen Seite eine Zufahrt geteert, daneben erhebt sich ein riesiger Erdhügel, der mit einem Vlies gesichert ist. Die Polizei teilte am Dienstagabend mit, dass der heftige Regen den Hang unterspült hat, der untere Teil sei abgerutscht und Erde auf die Straße geschwemmt worden.