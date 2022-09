Kein Durchkommen mehr für Autos : Anwohner wundern sich über Sperrung der Lessenicher Straße

Der Bahnübergang in der Lessenicher Straße ist für Autos derzeit nicht passierbar. Foto: Benjamin Westhoff

Duisdorf In der Lessenicher Straße tauchten am Wochenende plötzlich Absperrungen auf. Autos können den dortigen Bahnübergang nicht mehr passieren. Die Anwohner wurden nicht informiert und wundern sich darüber, was es mit der Sperrung auf sich hat.



Die ersten Zeichen für das, was kommen würde, waren schon in der vergangenen Woche zu sehen. Die Anwohnerin erinnert sich daran, wie ein Bagger und ein anderes Baufahrzeug am Bahnübergang in der Lessenicher Straße standen. Die sind weg, aber gelbe Baken sorgen dafür, dass Autos den Übergang nicht passieren können, Fußgänger und Radfahrer kommen weiter durch. Nur: Wer hier baut, was passiert und wie lange es dauert, ist nicht ersichtlich.

Darüber wundert sich auch die Anwohnerin. Eine Info habe sie nicht bekommen, sagt die 81-Jährige. Sie ist nicht oft mit dem Auto unterwegs, und wenn doch, fährt sie die Lessenicher Straße meist in die andere Richtung, sodass sie die Schienen nicht überqueren muss. „Aber für viele Pendler ist die Sperrung sicher nervig“, sagt sie.

Auch Ursula Söhn war überrascht von der Sperrung. Samstags fährt sie mit ihrer Freundin immer in die Stadt. Als die sich verspätete, weil sie vor dem gesperrten Übergang stand, bemerkte Söhn die Baustelle. Auch sie hat keine Infos über die Arbeiten erhalten.

Auf Anfrage teilt die Stadt mit, es handle sich um eine Baustelle der Deutschen Bahn. Von dem Unternehmen ist am Montag keine Auskunft zu erhalten. Aber Söhn hat einen Hinweis darauf gefunden, wie lange es noch dauern könnte. An der Bushaltestelle „Buntspechtweg“ in der Lessenicher Straße hängt eine Information der Stadtwerke: Die werde von Samstag, 17. September, bis Mittwoch, 21. September, von der Linie 680 nicht angefahren. Kunden sollen die Haltestelle „Am Bruch“ nutzen.

Die SWB teilen auf Anfrage mit, dass noch eine andere Haltestelle der 680 durch Arbeiten an den Gleisen betroffen sei – nämlich die „Am Schickshof“, die vorübergehend an den Duisdorfer Bahnhof verlegt wird. Genauere Infos zu den Arbeiten der DB lägen den SWB nicht vor, sagt eine Sprecherin.

Anwohner ist unbeeindruckt von der Sperrung

In einer der Seitenstraßen der Lessenicher Straße putzt ein Anwohner gerade sein Auto. Für ihn ist die Sperrung kein Problem, er fährt einfach über die Bahnhofstraße, die fast parallel zur Lessenicher Straße verläuft. „Man merkt dort nicht, dass durch die Sperrung mehr los ist. Das läuft alles geschmeidig“, sagt er.

Anwohner Willi Göbel steht mit seinem Rad gerade an der Bahnhofstraße. Er schätzt die Situation etwas anders ein. „Seit der Sperrung ist hier schon mehr los“, sagt er. Manchmal würden sich die Autos 350 Meter bis zum Alten Heerweg stauen, wenn die Schranken am Bahnübergang unten sind. Sonst habe er immer eine Woche vorher eine Info von der Bahn im Briefkasten, wenn Arbeiten anstehen. Dieses Mal allerdings nicht.

Eine andere Anwohnerin bestätigt Göbels Beobachtung. Statt sechs, sieben Autos stünden nun deutlich mehr vor der geschlossenen Schranke, besonders zu den Stoßzeiten morgens und abends. Kaum ist sie weg, geht die Schranke runter, als der Zug durch ist und die Schranke wieder aufgeht, warten 16 Autos.

Foto: ga grafik Weil der Bahnübergang in der Lessenicher Straße gesperrt ist, weichen viele Autofahrer auf die Bahnhofstraße aus. zurück

